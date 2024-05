Caso Joca: Defensoria pede que Gol pague indenização de R$ 10 milhões

Manifestações pelo país

Tutores de animais e integrantes de ONGs fizeram manifestações em aeroportos do país em homenagem a Joca. Eles levaram seus cães para as manifestações em saguões dos aeroportos. A maioria dos pets nos protestos era da mesma raça do cão Joca.

No aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, se concentraram em frente ao guichê da Gol. Eles homenagearam Joca e pediram justiça. João, tutor do cão Joca, participou do ato.

Em Brasília, o ato ocorreu no aeroporto Juscelino Kubitschek. No aeroporto Santos Dumont, no Rio, os manifestantes gritavam por "justiça". Eles levavam faixas e cartazes com a frase: "Não somos bagagem. Somos o amor da vida de alguém". Houve protesto também em aeroportos de Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Bahia e Santa Catarina.

Investigações

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ressaltou que um inquérito foi instaurado e que a polícia "segue ouvindo os responsáveis pela logística". "E analisa imagens visando identificar o responsável pela morte do animal e elucidar os fatos. Detalhes serão preservados para garantir a autonomia ao trabalho policial".