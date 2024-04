França e Alemanha assinam acordo sobre tanque do 'futuro'

França e Alemanha assinaram, nesta sexta-feira (26), em Paris, um acordo para ativar a fase de desenvolvimento de um protótipo de seu futuro tanque, o MGCS, após conseguirem fixar a divisão de tarefas entre as indústrias de ambos os países.

O Sistema Principal de Combate Terrestre (MGCS, em sua sigla em inglês) deverá substituir os tanques Leclerc francês e Leopard alemão até 2040, como um "sistema de sistemas".

Esse veículo de combate contará com importantes avanços tecnológicos (inteligência artificial, drones, lasers...). "Não é o tanque do futuro, mas sim o futuro do tanque", celebrou o ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu.