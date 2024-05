Flagelo gaúcho mostra a falta que faz civilidade institucional

O socorro financeiro da União ao Rio Grande do Sul produziu algo incomum no Brasil da polarização. Materializou-se em torno do decreto legislativo enviado por Lula ao Congresso para reconhecer a situação de calamidade pública do estado um raro lampejo de racionalidade. Por um instante, a solidariedade aos gaúchos prevaleceu sobre a mesquinharia.

O decreto da calamidade abre caminho para que o Tesouro financie a assistência aos gaúchos e a reconstrução do estado sem estourar a meta fiscal. Lula comprometeu os presidentes da Câmara e do Senado com a solução. Levou Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para sobrevoar as enchentes, no domingo.

Apenas 24 horas depois, Lula assinou no Planalto, ao lado de Lira, Pacheco e outas autoridades, o decreto que enviaria ao Congresso. A Câmara aprovou na mesma segunda-feira, em votação simbólica. Sabia-se que o Senado seguiria o mesmo caminho.