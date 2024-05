Governantes gaúchos e no geral subestimam riscos climáticos

Você mistura isso com as mudanças climáticas que estão concentrando chuvas em algumas regiões em períodos muito curtos, que tornam essas chuvas catastróficas. E o desastre é esse que estamos vendo. O Rio Grande do Sul é um daqueles estados que mais vai sofrer as consequências das mudanças climáticas. Lá, a geografia não ajuda.

O Brasil teve recorde de avisos de desastres em 2023, segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

No ano passado, o Brasil, segundo o Cemaden, que é o órgão federal responsável por dar os avisos de que 'vem porcaria pela frente', avisos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, risco de inundação e deslizamento de terra, teve recorde de avisos [de desastres]. Esses avisos, em geral, se concretizam.

No dia 29 de abril, ia ter chuva forte nessa região do Rio Grande do Sul. Já são sete dias de uma chuva muito forte [...] Você mistura isso com a Prefeitura de Porto Alegre, que não investiu na prevenção, com uma Defesa Civil que de defesa tem muito pouco porque os caras contam com apito, colete e cone. Barco e coisas mais caras para você salvar gente, não existem. Não há comunicação eficiente.

A crítica se estende aos governadores e prefeitos de todo o Brasil, porque as chuvas e os avisos de desastre não são "fatalidade", mas, sim, previsíveis.