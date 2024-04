Grécia entrega chama olímpica aos organizadores dos Jogos de Paris 2024

Desde que foi acesa, a chama percorreu 5.000 km, transportada por 600 revezamentos em ilhas e sítios arqueológicos em toda a Grécia, como a Acrópole, na capital grega.

Duas campeãs francesas, a patinadora Gabriella Papadakis, medalhista de ouro nos Jogos de Inverno Pequim-2022, e a ex-nadadora paralímpica Béatrice Hess, foram escolhidas para carregar a chama nos últimos metros do revezamento no estádio Panathinaiko.

Papadakis e Hess serão acompanhados por dois atletas gregos, o especialista em marcha atlética e bicampeão europeu Antigoni Ntrismpioti, e o capitão da seleção grega de pólo aquático, Ioannis Fountoulis, medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2021. Será este último quem acenderá o caldeirão e encerrará os 11 dias de revezamentos na Grécia.

A tocha será entregue no histórico estádio Panathinaiko, que recebeu os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna em 1896, pelo presidente do Comitê Olímpico Grego, Spyros Capralos, à Tony Estanguet, presidente do Comitê de Organização dos Jogos de Paris (COJO).

A cantora grega Nana Mouskouri interpretará os hinos da França e da Grécia.

A chama chegará então ao grande porto do Pireu, perto de Atenas, e embarcará no sábado a bordo do navio Belém com destino a Marselha, no sudoeste de França, onde deverá ser recebida por cerca de 150 mil pessoas no dia 8 de maio.