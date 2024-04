Julgamento de Trump aborda práticas da imprensa sensacionalista para beneficiar magnata

Donald Trump voltou, nesta sexta-feira (26), ao tribunal penal em Nova York onde é julgado por falsificar documentos contábeis para ocultar notícias comprometedoras, ao término de uma semana em que foram dissecadas as práticas pouco escrupulosas da imprensa sensacionalista.

A promotoria acusa Trump de incorrer em "fraude eleitoral" após o pagamento feito por seu então advogado pessoal, Michael Cohen, de 130.000 dólares (671 mil reais em valores atuais) à ex-atriz de cinema pornô Stormy Daniels para comprar seu silêncio na reta final das eleições que ele venceu contra a democrata Hillary Clinton.

A primeira testemunha da promotoria, o ex-editor do jornal sensacionalista National Enquirer, David Pecker, de 72 anos, descreveu ao longo da semana as práticas de um dos tabloides mais populares do país para publicar apenas coisas positivas sobre o magnata e negativas sobre seus rivais políticos.