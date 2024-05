Moraes determina suspensão de todos os prazos processuais originários no RS

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), determinou hoje a suspensão de prazos processuais originários no Rio Grande do Sul, estado castigado por fortes chuvas nos últimos dias.

O que aconteceu

Suspensão temporária vale para o âmbito da Corte Eleitoral. A interrupção deve ocorrer até a próxima sexta-feira (10), segundo a portaria de número 340/2024.

Texto publicado destaca exceções. A suspensão não se aplicará às medidas de urgência, tais como habeas corpus, mandados de segurança, tutelas de urgência e reclamações.