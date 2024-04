STJD suspende Textor, dono da SAF Botafogo, por 45 dias

Durante três horas de interrogatório na CPI criada pelo ex-jogador e hoje senador Romário (PL-RJ), Textor denunciou uma "caixa preta" na maneira como a CBF escolhe os árbitros das partidas.

Em particular, ele citou exemplos de irregularidades que teriam beneficiado o Palmeiras, que acabou se tornando campeão brasileiro de 2023 após um colapso inédito do Botafogo na reta final da competição.

O empresário americano preside o grupo Eagle Football, com participações no Olympique de Marselha, no Molenbeek belga e no Crystal Palace inglês, além do Botafogo.

Textor também responde a outro processo no STJD por não apresentar provas de suas acusações sobre manipulação de jogos no futebol brasileiro. O julgamento ainda não tem data para começar.

ll/rsr/ol/am

© Agence France-Presse