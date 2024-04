COI deseja reunir o mundo inteiro em Paris-2024, afirma Thomas Bach à AFP

"As federações internacionais devem tratar todas as suas federações membros e os seus atletas com uma base igualitária", disse o alemão à AFP.

Sem desaprovar diretamente a decisão da principal entidade do atletismo, que causou polêmica no mundo olímpico ao anunciar sua decisão no início de abril, Bach considerou que "todos os pilares do movimento olímpico têm que desempenhar seu papel para apoiar os atletas".

O COI faz isso "distribuindo 90% de sua receita", em particular para as federações internacionais, que por sua vez "desenvolvem seu esporte e tentam reduzir a distância" entre as nações, "ajudando os atletas 'menos privilegiados' em um esforço de solidariedade", explicou.

Uma parte do mundo olímpico, em particular a Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais da África (Acnoa) e a sua comissão de atletas, criticou a decisão da 'World Athletics' com base no argumento da solidariedade.

