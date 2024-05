Suspeitos de praticar estupros contra menores em abrigos do RS são presos

Prisões ocorreram em várias cidades do estado. Durante as ações, seis pessoas foram detidas em Montenegro, quatro em Canoas, seis em São Leopoldo, seis em Novo Hamburgo, uma em Ivoti, duas em Bento Gonçalves e sete pessoas em Porto Alegre.

Criminosos tentaram assaltar embarcações com policiais. Segundo a Brigada, durante as ações de resgates de pessoas têm ocorrido "situações inusitadas", a exemplo de uma embarcação com agentes que foi alvo de ladrões. Os criminosos foram detidos na ocasião.

Brigada Militar recebeu apoio de outros estados. Reforços foram enviados para auxiliar os agentes gaúchos em meio à tragédia. Além de aeronaves, foram enviados agentes para manutenção da ordem pública, de acordo com o órgão.

