Instituto Pasteur treina para rastrear vírus durante Jogos de Paris-2024

"A célula nasceu em setembro de 2002, um ano depois dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos", num contexto de medo de ataques com envelopes contaminados com antraz, explica.

A função do CIBU, sempre operacional, é monitorar e detectar os riscos infecciosos (epidemias, acidentes, uso de armas biológicas) que ameaçam a segurança sanitária da França.

Um grande número de vírus já foram analisados nos seus laboratórios, com diferentes "circuitos" dependendo da sua periculosidade: SARS, gripe H1N1, chikungunya, covid-19...

- Gripe ou dengue -

No caso de um agente potencialmente muito perigoso para o ser humano, a sua análise é feita num laboratório do tipo P3, "em algum lugar no Instituto Pasteur", explica Manuguerra, sem querer revelar onde exatamente.

Nestes casos é obrigatório o uso de fato de proteção completa, máscara FFP3, luvas e protetores de calçado.