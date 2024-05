Venezuelanos e haitianos fugiram de seus países e agora vivem drama no RS

A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) disse estar preocupada com o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul sobre milhares de refugiados e estrangeiros que vivem na região, principalmente haitianos e venezuelanos. A entidade também fez um alerta diante do volume de desinformação que abala a operação humanitária.

A instituição afirmou hoje, em coletiva de imprensa em Genebra, que vem cooperando com as autoridades locais e estima que 41 mil pessoas refugiadas ou com necessidade de proteção internacional vivem no Rio Grande do Sul. Dessas, 35 mil vivem em condições de vulnerabilidade e podem ter sido afetadas direta ou indiretamente pelas inundações.

A estimativa é de que 21 mil venezuelanos que estavam em Roraima foram deslocados para o Sul e, agora, perderam tudo. "Estas pessoas informam que perderam casas, pertences e documentos", apontou a entidade.