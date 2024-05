Josias: Nem o dilúvio é capaz de dissolver a polarização o Brasil

Essa desavença que opõe o prefeito bolsonarista de Farroupilha e o ministro petista da Secom é apenas a penúltima evidência de que nem o dilúvio é capaz de resolver a polarização no Brasil. É realmente impressionante isso. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, o momento delicado exige uma união de forças para aliviar o sofrimento das vítimas das inundações, mas alguns políticos estão mais interessados em tirar proveito da tragédia e acirrar animosidades.

Nesse momento, autoridades de Brasília deveriam discutir com as do Rio Grande do Sul a melhor maneira de estreitar o relacionamento de modo a favorecer a população, que está passando frio, abrigado precariamente e sem água.

O prefeito arma uma cilada. Grava o vídeo e, sabendo que o utilizaria para jogar a desavença no ventilador das redes sociais, fala com voz estridente e parece destratar o ministro. Para que serve isso? Quando vira uma discussão, torna-se um intercâmbio de ignorâncias. Isso só mostra que vivemos uma fase de inconsequência na política, rendida à politicagem.

Todos os bons exemplos são enodoados por esse tipo de desavença, que serve apenas para mostrar que a polarização no Brasil sobrevive até ao dilúvio. O drama gaúcho ofereceria uma oportunidade para que o país se rendesse à racionalidade, mas um pedaço da política parece não ter interesse por isso. Josias de Souza, colunista do UOL

Análise: Bolsonaristas estão espetacularizando em cima de tragédia no RS

O cientista político Fernando Abrucio afirmou que alguns políticos bolsonaristas têm usado as redes sociais para disseminar fake news sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, prejudicar o o auxílio às vítimas e tentar se beneficiar em cima do drama da população gaúcha.