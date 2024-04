Irã anuncia que vai libertar tripulação de navio de bandeira portuguesa

O Irã anunciou neste sábado que vai libertar a tripulação de um navio de bandeira portuguesa confiscado pela Guarda Revolucionária há algumas semanas.

A Guarda Revolucionária abordou o "MSC Aries" no Estreito de Ormuz e apreendeu o navio em 13 de abril. As autoridades iranianas acusaram o porta-contêineres de estar vinculado a Israel e afirmaram que o navio "violou as normas marítimas internacionais".

"A questão humanitária da libertação da tripulação do navio nos preocupa muito", declarou o ministro iraniano das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, em uma conversa com o homólogo de Portugal, Paulo Rangel.