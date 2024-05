Agredido por PMs, jovem diz que não consegue comer e que perdeu o trabalho

No boletim de ocorrência, os policiais disseram que Dejair era suspeito de roubo e que reagiu à abordagem e fugiu duas vezes. Um inquérito policial foi aberto para apurar a atuação dos agentes e ambos foram afastados das operações.

Dejair afirma que, ao se negar a desbloquear o celular, levou dois chutes nas pernas. Após os pontapés, ficou com medo de ser agredido novamente e correu em direção a um matagal, diz.

Pegaram meu celular, falaram para eu desbloquear. Eu não fiz isso. Depois falaram para eu abrir as pernas. Saí correndo com medo, porque ele estava me agredindo. Eu já tinha sido agredido.

Dejair Paulino Silva

Jovem relata que policial apontou-lhe uma arma e pediu para ele parar de correr. A partir daí, as agressões seguiram, e um agente o levou até uma calçada em frente à casa onde as imagens foram gravadas. Lá, o policial falou: "você não morreu por dó, não te matei de dó", mostra o vídeo.

Me apontaram uma arma e me pegaram perto do mato...me agrediram de novo. Tentaram tacar o roubo para cima de mim, mandando eu assumir, e falei que não ia assumir.

Dejair Paulino Silva

Na sequência, outro agente aparece e também agride o homem. Os golpes provocaram, segundo Dejair, hematomas em todo o corpo e na boca.