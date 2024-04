Um percurso pelos estados americanos que possuem leis ou medidas anti-imigração

Na esteira de Texas e Flórida, diversos estados têm promovido leis e medidas anti-imigração nos Estados Unidos, onde a chegada de estrangeiros é um tema chave na campanha presidencial para as eleições de novembro.

"Há uma tendência crescente de que as assembleias legislativas estaduais apresentem e aprovem projetos de lei sobre temas relacionados à migração, colocando à prova os limites de até onde podem chegar" em relação à legislação federal, explicou à AFP Colleen Putzel-Kavanaugh, analista do Instituto de Políticas Migratórias (MPI, na sigla em inglês), com sede em Washington.

Esses projetos de lei "abrangem, em termos gerais, dois temas: o trabalho e o papel dos órgãos locais de aplicação das leis", acrescenta a especialista.