Acerto de Lula na crise gaúcha não é mais do que a obrigação

Lula desembrulhou nesta quinta-feira o primeiro pacote de medidas destinadas a socorrer 3,5 milhões de pessoas afetadas pelo dilúvio do Rio Grande do Sul. Isso inclui a garantia de acesso a crédito para famílias, empresas e produtores rurais. Abrange também a antecipação de benefícios trabalhistas e sociais. No total, serão R$ 51 bilhões, dos quais R$ 7,6 bilhões sairão do Tesouro, às margens das regras fiscais.

Duas coisas merecem realce. Primeiro, é preciso destacar que Lula age de forma correta e republicana ao socorrer um estado governado pelo oposicionista Eduardo Leite. Em segundo lugar, convém reassaltar que Lula não faz mais do que a sua obrigação. O diabo é que, no Brasil pós-Bolsonaro, um presidente que xingava governadores de oposição, tratando adversários como inimigos, o cumprimento do dever constitucional tornou-se algo digno de nota.

As medidas foram anunciadas num instante em que veio à luz pesquisa nacional da Quaest. Informa que 64% dos brasileiros vinculam as enchentes inéditas no Rio Grande do Sul ao aquecimento global. Sete em cada dez entrevistados avaliam que a tragédia que já matou mais de cem pessoas poderia ter sido evitada se os governantes tivessem feito investimentos em prevenção.