TSE planeja novo julgamento de Bolsonaro no segundo semestre

Existem 16 ações contra o ex-presidente tramitando no TSE. A próxima a ser julgada trata do discurso que ele fez em setembro de 2022 na Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). A suspeita é que ele usou atividade de chefe de Estado para promover candidatura à reeleição, o que é vedado por lei.

O cenário do novo julgamento será diferente dos anteriores. O atual presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes, deixa o posto em 3 de junho, quando passará o bastão para Cármen Lúcia. Com o fim do mandato de Moraes, o ministro André Mendonça, também do STF (Supremo Tribunal Federal), assumirá uma das sete cadeiras no plenário.

É comum em julgamentos decisivos o placar no plenário ser de 4 votos a 3, com a maioria alinhada a Moraes. A partir de junho, a ala conservadora do tribunal deve levar vantagem, com Mendonça, Nunes Marques, Raul Araujo e Isabel Gallotti unidos.