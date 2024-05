Ataques sobem, e negacionistas do clima tentam calar cientistas e imprensa

70% deles afirmam já terem sido alvo de intimidação ou campanhas de difamação.

Entre eles, dois em cada cinco sofreram violência física posteriormente.

Pelo menos 749 jornalistas ou meios de comunicação que publicam sobre questões ambientais foram atacados nos últimos 15 anos. Nesse período, a desinformação online aumentou drasticamente.

"Sem informações científicas confiáveis sobre a atual crise ambiental, nunca poderemos ter esperança de superá-la", disse Audrey Azoulay, Diretora Geral da Unesco.

"No entanto, os jornalistas com os quais contamos para investigar esse assunto e garantir que as informações sejam acessíveis enfrentam riscos inaceitavelmente altos em todo o mundo, e a desinformação relacionada ao clima está correndo desenfreada nas mídias sociais", lamentou.

No informe Imprensa e Planeta em Perigo, a análise revelou que mais de 300 ataques ocorreram entre 2019-2023 — um aumento de 42% em relação ao período de cinco anos anterior (2014-2018).