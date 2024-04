Betis e Sevilla empatam (1-1) no dérbi da capital andaluza

O Sevilla começou com mais intensidade pressionando e roubando a bola no campo adversário, mas aos poucos o Betis, liderado por Isco, foi assumindo o controle da partida.

Aos 35 minutos Pablo Fornals finalizou com o goleiro Orjan Nyland batido, mas Sergio Ramos apareceu para tirar a bola quase na linha, evitando o gol do Betis.

Apenas três minutos depois, um toque de mão na bola de Dodi Lukebakio dentro da área resultou em pênalti, que Isco converteu e colocou o Betis na frente (38').

O gol deu asas ao Betis e após o intervalo o time poderia ter aumentado a vantagem quando Cédric Bakambú recebeu um passe em profundidade, mas se machucou justamente quando ia ficar cara a cara com Nyland, mandando a bola para fora (49').

O goleiro do Sevilla foi fundamental para evitar a vitória do Betis, que se mostrou mais consolidado em campo. Nyland voou no início da segunda etapa (52') para defender um chute de Ayoze, que ia na direção do ângulo.

- Granada pode seguir sonhando -

Dominado pelo Betis, o Sevilla buscava contra-ataques e lances de bola parada para tentar levar perigo.