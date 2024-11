General sai da vida militar para entrar na história, pela cadeia

Em 15 de dezembro, o major Rafael Martins de Oliveira e outros kids pretos armaram uma emboscada para matar Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Postaram-se nas proximidades do bloco K da quadra 312 Sul, onde morava o ministro do STF em Brasília, a partir das 20h20. Trocaram mensagens pelo WhatsApp, coordenam suas ações, mas não alçaram seu objetivo. A operação foi abortada no meio.

Nos meses anteriores, o general Mario Fernandes foi uma das figuras centrais no planejamento e execução do golpe de estado frustrado. Ele fez reuniões presenciais com Bolsonaro, trocou dezenas de mensagens com outros conspiradores. Em 18 delas, o general Mario mencionou o presidente 21 vezes. Seu objetivo era sempre influenciar Bolsonaro, apressá-lo a dar o golpe. Além de fazer lobby junto aos auxiliares mais imediatos de Bolsonaro, como tenente-coronel Mauro Cid e coronel Câmara, o general Mario foi muito importante para outro aspecto do golpe.

Nas palavras da Polícia Federal, o general Mario:



"(?) promoveu ações de planejamento, coordenação e execução de atos antidemocráticos, inclusive com registros de frequência ao acampamento montado nas adjacências do QG-Ex, e, até mesmo, de relação direta com manifestantes radicais que atuaram no período pós-eleições de 2022."

Ele resolvia problemas logísticos a pedido dos acampados, conseguia recursos para eles, impedia que a Polícia Federal cumprisse mandados de prisão contra os golpistas.

Antes de trocar a farda pela camiseta verde-e-amarela com que frequentava acampamentos golpistas e o terno que vestia nos palácios, o general Mario exerceu comandos importantes no Exército. Foi condecorado com algumas das principais medalhas da Força. O mais simbólico cargo militar que exerceu - entre 2018, ano de eleição de Bolsonaro, e 2020, no meio da pandemia - foi o Comando de Operações Especiais (Goiânia), base dos "kids pretos".

Quando deixou o posto, no auge da quarentena de prevenção contra covid, a transmissão de cargo do general Mario Fernandes para seu sucessor foi prestigiada por importantes presenças. Entre outros generais, estavam lá o futuro comandante do Exército durante o golpe de 8 de janeiro de 2023, Júlio César de Arruda; o ministro-chefe da Secretaria de Governo de Bolsonaro, general Luiz Eduardo Ramos; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado; e o então diretor da Polícia Rodoviária Federal, Eduardo Aggio - que viria a ser nomeado presidente do Detran-SP pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em 2023.