Bombardeio russo com mísseis deixa quatro mortos em cidade ucraniana de Odessa

Kiper acrescentou que o ataque danificou "casas e infraestruturas civis".

Imagens da imprensa ucraniana mostram um edifício localizado perto do mar, pertencente à Academia Jurídica de Odessa e conhecido por se parecer um pequeno castelo, pegando fogo.

Odessa, um porto do sudoeste da Ucrânia, é vital para as exportações e alvo habitual de bombardeios com mísseis e drones.

