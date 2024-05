Leite anuncia pagamento de até R$ 2.500 a famílias afetadas pelas chuvas

Outro auxílio, de R$ 2.000, será pago com recursos arrecadados na campanha SOS Rio Grande do Sul. No total, disse Leite, serão transferidos R$ 100 milhões que já foram recebidos por meio de Pix. O governo identificou até agora 23 mil famílias que recebem até três salários mínimos e terão acesso a esse valor — são pessoas que estão no cadastro único, mas não estão em situação de pobreza e extrema pobreza.

"Montamos um comitê gestor que definiu que esse dinheiro deveria ir diretamente para as mãos das pessoas atingidas", disse Leite, sobre a arrecadação via Pix. As primeiras entregas dos cartões estão sendo feitas hoje nas cidades de Encantado e Arroio do Meio, conforme anúncio oficial.

Cruzamento de dados para identificar afetados

Governo gaúcho utilizará cruzamento de dados para identificar famílias afetadas. "Conseguimos ter um controle mais preciso por meio do cruzamento das bases de áreas alagadas e quem está no cadastro único na pobreza ou na extrema pobreza", afirmou Leite.

Leite foi questionado na semana passada sobre a chave Pix disponibilizada para doações. Ele afirmou que a conta pertence a uma entidade privada que é vinculada a Associação dos Bancos do Estado. O governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta SOS Rio Grande do Sul, que havia sido lançado no ano passado.

O governo Lula (PT) anunciou na quarta (15) transferência de R$ 5.100 para famílias afetadas. Segundo o governo, o pagamento vai ser feito de forma imediata por meio de Pix e deve atender 200 mil famílias. Ao UOL News, no mesmo dia, o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB), afirmou que uma mesma família poderá receber benefícios federal e estadual se estiver apta.