Sobrevoo digital mostra o impacto da inundação em 344 mil imóveis no RS

A inundação no Rio Grande do Sul atingiu 344 mil imóveis, segundo análise do UOL com base em um mapa que estima a área atingida, elaborado pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

São 293 mil residências, 41 mil construções comerciais, 2.600 imóveis rurais e 1.300 igrejas. Além disso, 759 estabelecimentos de saúde, como hospitais e consultórios. E 662 estabelecimentos de ensino, como escolas, creches e faculdades. E mais 5,2 mil imóveis de outros tipos.

Um sobrevoo digital preparado pelo UOL mostra o tamanho da área atingida e o que ficou debaixo da água e da lama. São 300 quilômetros de extensão. E quase 3.500 quilômetros quadrados - mais que as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, juntas.