Ex-presidente do Uruguai José Mujica anuncia que tem tumor no esôfago

"Quanto ao resto, estou grato e, no final das contas, que me tirem a dança", concluiu entre aplausos e gritos de "Vamos Pepe!".

Mujica ingressou na guerrilha do Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros em meados da década de 1960. Foi preso em 1972 e permaneceu atrás das grades durante toda a ditadura civil-militar que começou no Uruguai em 1973 e durou até 1985. Vinte e cinco anos depois, tornou-se presidente do seu país.

ad/mel/aa/dd

© Agence France-Presse