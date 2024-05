Vereador do RS propõe derrubar árvores para evitar deslizamentos; vídeo

O vereador Sandro Fantinel (PL-RS) disse na terça-feira (14), em sessão na Câmara de Caxias do Sul, que vai propor uma lei que visa derrubar árvores e mata nativa no município para "evitar desastres".

O que aconteceu

Vereador diz que "peso das árvores" causa deslizamento. Sandro Fantinel afirmou que vai propor uma lei para retirada da vegetação "cinco metros para cada lado" das estradas principais de Caxias do Sul. "Não interessa se é mata nativa, não interessa se é pinheiro. O que é que vale? A vida humana", disse.

RS estaria sofrendo com desastre por "ter muito verde", diz vereador. Ele diz também que as leis ambientais são "extremas" no estado e atualmente impedem o desenvolvimento do estado.