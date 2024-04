CIJ rejeita pedido da Nicarágua por medidas contra a Alemanha por fornecer armas a Israel

"A Alemanha apenas fornece armas com base em um exame detalhado que supera em muito os requisitos do direito internacional", disse à CIJ Tania von Uslar-Gleichen, representante da Alemanha.

A entrega de armas e outros equipamentos militares a Israel está "sujeita a uma avaliação contínua da situação no terreno", acrescentou.

Em um outro processo aberto no tribunal, a África do Sul acusa Israel de genocídio no território palestino, o que Israel nega.

Em janeiro, a Corte instou Israel a fazer o possível para evitar qualquer ato de "genocídio" e determinou que implementasse medidas adicionais para aumentar a entrega de ajuda a Gaza.

No dia 7 de outubro do ano passado, militantes do grupo islâmico palestino Hamas realizaram ataques contra soldados e civis em território israelense.

Segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais, estes ataques causaram a morte de 1.170 pessoas. Além disso, os combatentes do Hamas fizeram cerca de 250 reféns.