EUA recomenda mamografias a partir dos 40 anos

"Cada vez mais mulheres de 40 anos estão sendo diagnosticadas com câncer de mama, e as taxas aumentam aproximadamente 2% a cada ano, então essa recomendação fará uma grande diferença para as pessoas em todo o país", declarou em comunicado a presidente do grupo de serviços, Wanda Nicholson.

"Iniciando os exames em todas as mulheres aos 40 anos, podemos salvar quase 20% mais vidas", acrescentou.

O câncer de mama é o segundo tipo mais comum da doença e a segunda causa de morte por câncer entre as mulheres nos Estados Unidos, que contabilizou mais de 43.000 em 2023.

As mulheres negras têm 40% mais chances de morrer dessa doença do que as brancas, então garantir que comecem a fazer exames aos 40 anos "tem um benefício potencial ainda maior" para elas, afirmou Nicholson.

A nova recomendação é aplicada para quase todas as mulheres, tanto as com risco médio de câncer de mama quanto as com histórico familiar ou mamas densas.

Quase metade das mulheres tem o que é conhecido como tecido mamário denso, que geralmente só é descoberto durante sua primeira mamografia.