Fortes chuvas deixam cinco mortos e 18 desaparecidos no Rio Grande do Sul

"O governo federal irá se somar aos esforços do governo estadual e prefeituras para atravessarmos e superarmos mais esse momento difícil, reflexos das mudanças climáticas que afetam o planeta", escreveu Lula na rede X.

As autoridades concentravam seus esforços no resgate de pessoas isoladas pelas inundações, à espera de uma piora das condições meteorológicas.

"Nas próximas horas, espera-se que o volume de chuvas continue elevado [...] Todos os rios monitorados estão com níveis acima dos limites de alerta", informou o governo do Rio Grande do Sul em outro comunicado.

No fim de março, fortes chuvas no Sudeste deixaram ao menos 25 mortos nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

O Sul e o Sudeste têm sido impactados pela chegada de uma frente fria que se seguiu a uma onda de calor extremo.

rsr/dga/mvv/am