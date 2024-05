Sakamoto: Popularidade maior pode alavancar sonho presidencial de Leite

É claro que, com uma injeção com popularidade maior e a depender do que fizer na tragédia, pode ajudar a alavancar e tentar tirar da gaveta o sonho presidencial de Leite. Mas ainda é muito cedo. Ele precisa controlar bem as políticas que estão sendo implementadas no Estado para a reconstrução porque ele pode sair, no final de tudo, como herói ou vilão. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto fez uma ressalva sobre os resultados do levantamento, que leva em consideração avaliações feitas até 16 de maio - portanto, ainda sem o impacto da repercussão negativa de declarações polêmicas do governador sobre as inundações.

No dia 15, repercutiu muito negativamente uma declaração de Leite na qual ele disse estar preocupado se as doações ao Rio Grande do Sul poderiam criar problemas para a retomada do comércio local. Isso gerou uma onda muito negativa contra ele. Depois, vieram outras declarações consideradas desastradas, como ao falar que o governo tem outras questões além da agenda ambiental.

Leite é a principal figura política no meio desse processo da tragédia e ganhou visibilidade por fazer em parte a lição de casa, que é o que se espera de um governador nesse momento. Mas ee precisa tomar cuidado com as declarações, que vêm sendo muito criticadas. É preciso ver se, nos próximos levantamentos, isso não terá influenciado a popularidade dele e colocado em risco a imagem que conquistou. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

