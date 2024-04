Guatemala decreta emergência nacional por epidemia de dengue

A Guatemala decretou nesta terça-feira (30) emergência de saúde nacional diante do aumento dos casos de dengue, uma epidemia que já deixou 9 mortos e mais de 14.600 pessoas doentes no país desde janeiro.

A medida foi anunciada pelo Ministério da Saúde, que pediu aos órgãos públicos e privados do setor que coordenem ações com a pasta a fim de prevenir surtos.

No começo de março, o governo do presidente Bernardo Arévalo decretou alerta epidemiológico nacional "devido ao início da temporada em que aumenta a transmissão da dengue no país".