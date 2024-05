Fotos impressionam: Santa Catarina teve enchentes históricas em 1974 e 1983

Ao menos 10 cidades de Santa Catarina registraram estado de emergência após as fortes chuvas nos últimos dias. O volume de chuva registrado em três dias em SC é maior do que o esperado para todo o mês de maio, segundo a Defesa Civil. Mas essa não é a primeira vez que o estado tem chuvas recordes.

Tubarão

Em 1974, Tubarão sofreu a maior enchente registrada na cidade no século 20, segundo a Prefeitura. A intensidade das chuvas fez com que o nível do Rio Tubarão subisse ao ponto de causar grandes estragos na cidade.

Apenas um helicóptero era o responsável pelo resgate das vítimas. As pessoas tiveram que subir para os telhados das próprias casas para se salvarem. Há registros de outros moradores que foram levados com as próprias casas pelas enxurradas.