Com fraudes em licitação, PCC participa do assalto ao dinheiro público

Há um debate na academia e no jornalismo sobre a real natureza da facção: É uma irmandade de criminosos? Uma facção criminosa comum? Uma agência que regula a criminalidade em São Paulo e em outros lugares do país?

Enquanto os estudiosos discutem sobre o que é o PCC, seus integrantes fazem grandes negócios em todas áreas e administram enormes volumes de dinheiro: há um bom tempo, a facção não se resume a "empreender" no tráfico de cocaína e cometer assaltos espetaculares que param cidades do interior do país.

O PCC voltou-se também para o butim do dinheiro público. A imagem de criminosos armados por facas nas penitenciárias e armas de grosso calibre nas bocas das periferias é uma caricatura, que serve à propaganda da famigerada guerra às drogas. A facção caminha célere à corrupção institucional. E alguns de seus membros usam terno e gravata e batem ponto em repartições públicas.

No mês passado, o Ministério Público de São Paulo deflagrou a Operação Munditia que visa desbaratar um esquema de fraudes de licitações de prefeituras e câmaras municipais do interior do São Paulo.

O operador do esquema é Vágner Borges Dias, membro da facção conhecido como Latrell Brito. Ele está foragido. Músico de pagode, Brito é o criador do grupo Safe, formado por ao menos sete empresas registradas em nome dele e no de laranjas.

Ele usava as empresas para vencer licitações que incluíam documentos falsos, simulação de concorrência e corrupção de agentes públicos, diz o MP-SP. As empresas também serviriam para lavar dinheiro do tráfico de drogas e de outros crimes cometidos pelo PCC.