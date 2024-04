Irmão de líder de cartel mexicano é libertado por falta de provas

O CJNG surgiu no estado de Jalisco, e domina grandes áreas do Pacífico, além de disputar rotas de tráfico de drogas para os Estados Unidos com outro poderoso cartel, o de Sinaloa.

Nos últimos anos, este estado foi abalado pela violência ligada ao crime organizado.

O México registra mais de 420 mil mortes violentas desde 2006, quando o governo lançou uma vasta ofensiva contra o narcotráfico com participação de efetivos militares. A maioria dos óbitos foi atribuída a organizações criminosas.

