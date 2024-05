Médico é afastado por negar atestado a mãe de menino de 5 anos no PR

Não há nenhuma lei que obrigue o médico a emitir um atestado de acompanhante, segundo um parecer do Conselho Federal de Medicina. O Conselho afirma que o médico tem autonomia para solicitar o tempo que julgar necessário para que os responsáveis permaneçam com os menores de idade enfermos. O parece acrescenta que o profissional deve, quando indicado, atestar a necessidade de um acompanhante.

Responsáveis podem faltar até um dia por ano para acompanhar filhos em consultas médicas. Os empregados podem faltar uma vez por ano para acompanhar crianças de até seis anos, de acordo com o artigo 473 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Contudo, algumas Convenções Coletivas de Trabalho têm cláusulas que obrigam as empresas a abonarem mais do que uma falta mediante a apresentação do atestado.

Jurisprudência entende que as faltas devem ser abonadas em respeito ao Estatuto da Criança do Adolescente. De acordo com a Lei 8.069, "é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, à dignidade e à convivência familiar e comunitária". O texto justificaria a presença dos pais durante as consultas das crianças.

Prefeito acusou o médico de incentivar o abandono de incapaz. O crime se caracteriza por "abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono", segundo o artigo 133 do Código Penal.