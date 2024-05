Uruguai nega autorização à Minerva para comprar 3 frigoríficos da Marfrig

"A operação daria lugar à criação de uma posição dominante e a um mercado altamente concentrado, no que uma só empresa disporia [...] de poder de mercado e da aptidão para limitar, distorcer ou reduzir substancialmente a concorrência, existindo, além disso, barreiras à entrada de novos competidores", assinala o texto.

A Minerva Foods, o maior exportador de carne bovina de América, anunciou em agosto do ano passado a compra de 16 plantas de sua rival Marfrig Global Foods: 11 no Brasil, uma na Argentina, uma no Chile e três no Uruguai.

A transação, avaliada em mais de 1,5 bilhão de dólares (R$ 7,65 bilhões), deveria ser aprovada pelos reguladores de concorrência de cada país.

No Uruguai, a Coprodeco recebeu a proposta em 1º de novembro do ano passado. Em fevereiro, requereu informação adicional às partes e a terceiros e, finalmente, neste 20 de maio, resolveu rejeitar o pedido de aquisição.

A Minerva, que opera no Uruguai desde 2011, pretendia adquirir três frigoríficos (Estabelecimentos Colonia, La Caballada e Inaler) da também multinacional brasileira Marfrig. As três plantas se somariam às quatro que a Minerva já tem no país (PUL, Frigorífico Carrasco, Frigorífico Canelones e BPU).

"Minerva e Marfrig hoje representam 26,5% [cada um] do abate de gado bovino do Uruguai", assinala a resolução citando dados oficiais, ao apontar que, se a operação de compra tivesse recebido a luz verde da Coprodeco, teria se configurado a posição dominante da Minerva.