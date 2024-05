Sede olímpica do remo e da canoagem: um quebra-cabeça logístico e de segurança

- O desafio do transporte público -

Para garantir este caro dispositivo, que mobilizará até 500 policiais simultaneamente, a polícia requisitou um estádio em frente à sede, que servirá de base de operações. "Queremos que os policiais possam se recuperar e descansar, assim como os cavalos", afirma o responsável da polícia.

Transportar espectadores durante os Jogos Olímpicos, cerca de 36 mil por dia, segundo as previsões dos organizadores, tampouco é uma tarefa fácil.

Como parte do objetivo de limitar o impacto ambiental dos Jogos, Paris-2024 pede aos visitantes que utilizem o transporte público e os carros serão proibidos perto das instalações olímpicas.

Mas embora a maioria dos outros locais esteja localizada na área urbana de Paris e seja de fácil acesso, esta base náutica fica relativamente longe de qualquer grande estação ferroviária.

A mais próxima, a de Vaires-Torcy, fica a dois quilômetros, cerca de 25 minutos a pé, e só é utilizada pela linha ferroviária Transilien P, que faz ligação com a Gare de l'Est (Estação do Leste) de Paris.