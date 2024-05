Análise: Abrir precedente de adiar eleição no RS é perigo para democracia

Núcleos de defesa civil, 5.4%.

O total de cidades atingidas por enchentes ou inundações graduais nos últimos quatro anos é de cerca de 40%.



Claro que um desastre dessas proporções não teria sido respondido por qualquer município que tivesse 100% de todas essas medidas. Mas o impacto certamente teria sido mitigado. Então já era, desculpa a expressão, uma tragédia anunciada. Não entendo que as eleições devam ser adiadas com base nessa justificativa. Eduardo Grin, cientista político

Deysi Cioccari: Eleitor não terá condição de participar do debate eleitoral no RS

Também no programa de hoje, a cientista política Deysi Cioccari argumentou a favor do adiamento das eleições municipais em todo o Rio Grande do Sul. Para a especialista, os eleitores não terão condições emocionais de participar do debate eleitoral porque ainda estarão lidando com os estragos das enchentes que assolaram o Estado nas últimas semanas. O abalo afetará a qualidade do voto, diz Deysi.