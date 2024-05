Os quatro candidatos com chances de vencer a presidência do Panamá

Um ex-presidente "de sobrenome", um político veterano e de caráter forte, um ex-cônsul roqueiro e um ex-ministro do Canal, opositores e principalmente de centro-direita, são os quatro candidatos presidenciais, entre oito, com chances de vencer as eleições de domingo no Panamá, segundo as pesquisas.

As eleições de turno único e maioria simples são marcadas pela contestação da candidatura do favorito, José Raúl Mulino (com 30% das intenções de voto), mas a três dias da votação a Justiça ainda não emitiu sua decisão.

Os outros três com chances têm entre 10% e 15% de apoio. Os quatro restantes, incluindo o dirigente José Gabriel Carrizo, rondam os 5%.