TSE decide cassação de Moro, e STF julga extinção de pena de José Dirceu

A cidade de Montevidéu, capital do Uruguai, realiza a Marcha do Silêncio por verdade e justiça sobre os desaparecidos na ditadura militar. Desde a retomada da democracia no país, em 1985, mães e familiares denunciam o silêncio dos comandantes militares diante do tema.

Em Londres, na Inglaterra, o caso do pedido de extradição de Julian Assange deve ser analisado pela Suprema Corte. Os EUA pedem a liberação do fundador do WikiLeaks para que ele enfrente 18 acusações de espionagem por ter divulgado dados confidenciais militares do país, registros e telegramas diplomáticos.

TERÇA, 21

O STF deve retomar p julgamento de habeas corpus em que José Dirceu pede a extinção da pena por corrupção passiva na Lava Jato.

A Câmara dos Deputados realiza audiência pública sobre os 10 anos da Lava Jato com a presença confirmada de Deltan Dallagnol.