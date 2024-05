Os temporais que castigam o Rio Grande do Sul deixaram pelo menos 29 mortos e 60 feridos, informaram autoridades em um novo boletim divulgado nesta quinta-feira (2).

"Quero lamentar profundamente todas as vidas perdidas. São 29 mortes registradas nesse momento, e com a mais profunda dor no meu coração, eu sei que serão ainda mais que isso", disse o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), em uma transmissão ao vivo.

