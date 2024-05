Wall Street fecha em alta impulsionada pelo Fed

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (2), impulsionada pelas declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), assim como por uma queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro e resultados de empresas sólidos.

Nesse sentido, o Dow Jones subiu 0,85%, o tecnológico Nasdaq, 1,51%, e o S&P 500, 0,91%.

"Os investidores respiraram aliviados porque o presidente do Fed, [Jerome] Powell, disse que um aumento dos juros é pouco provável", explicou Sam Stovall, da firma financeira CFRA, sobre a coletiva de imprensa do presidente do banco central americano ontem, ao final da reunião do Comitê de Política Monetária.