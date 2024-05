Até clientes furtam loja no RS, diz empresária: 'prejuízo de R$ 2 milhões'

A comerciante gaúcha Marinez Silva disse em um vídeo em rede social que até clientes furtaram suas lojas depois das enchentes que deixaram o Rio Grande do Sul debaixo d'água.

O que aconteceu

As águas invadiram as quatro lojas de Marinez. Ela vive e trabalha em Arroio do Meio, às margens do rio Taquari, que transbordou. Ela diz, porém, que o prejuízo também foi causado por crimes. O estabelecimento vendia alimentos e utensílios domésticos.

Ela calcula prejuízo de R$ 2 milhões em furtos apenas em uma das lojas. "São 20 mil itens levados, é uma loja de 7 mil metros quadrados. Dá para ter uma dimensão do quão grande é e do tanto de coisa que tinha. São 17 anos deixando de aproveitar, viajar, sempre pensando na loja", disse.