Biden não abandonou Israel. Ele só impôs condições

Uma coisa é certa: o presidente Biden revelou que não quer ser conivente com atrocidades do sanguinário Netanyahu, que, ao deixar o governo, deverá responder por crime de guerra e contra a humanidade, na Corte Internacional de Justiça e em análise à responsabilidade de Israel.

Terrorismo e fascismo do Hamas

Ninguém pode esquecer o ataque terrorista do 7 de outubro, com cerca de 1.200 civis assassinados. E também não se pode esquecer dos 252 sequestros, com a manutenção, ainda, de 128 reféns. Mas a reação tipo vale-tudo não encontra abrigo no direito internacional.

Hoje já se sabe —até por matéria publicada pelo The New York Times— ter o Hamas, no governo de Gaza, mantido uma ditadura de matriz fascista, sanguinária.

Os ditadores do Hamas prendiam e assassinavam suspeitos de oposição ao governo. O serviço secreto do Hamas arregimentava fanáticos e os estimulava a atuar, com relação aos suspeitos de oposição, de maneira igual aos "fasci di combattimenti' de Mussolini.

A inteligência do Hamas copiava a organização e os métodos da agência de inteligência da então Alemanha Oriental, a temida Stasi.