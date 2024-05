Aquecimento e El Niño: uma 'combinação desastrosa' por trás das inundações no país

PERGUNTA: Por que o Rio Grande do Sul é tão afetado por fenômenos climáticos?

RESPOSTA: "Naturalmente, a geografia da América do Sul, com a Amazônia ao norte, os Andes a oeste e o estreitamento no sul do continente, o estado sempre foi um ponto de encontro entre massas de ar tropicais e polares. Essa intensificação da mudança climática, combinada com o El Niño, e uma combinação extremamente desastrosa. A mudança climática incentiva a atmosfera a ser mais tempestuosa, mais instável, sobre o Rio Grande do Sul.

O bloqueio atmosférico que gera a onda de calor no centro-sul favorece a transferência de umidade entre a Amazônia, canalizada pelos Andes, até a região do Rio Grande do Sul. Observamos que há, de fato, uma tramitação dos eventos extremos através de formações de nuvens conhecidas como rios voadores."

P: Como essa influência das mudanças climáticas impacta os fenômenos meteorológicos na região?

R: "Nos últimos anos, tivemos períodos de estiagem e eventos de precipitação extrema. Os eventos extremos aumentaram em frequência e intensidade.

Em 2023 e 2024, registramos em menos de um ano três inundações sem precedentes. As inundações medidas na vazão de rios no Rio Grande do Sul superaram a ordem de recorrência de 10 mil anos."