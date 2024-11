EUA proíbe voos para o Haiti após disparos contra aviões

Outros dois aviões que partiram de Porto Príncipe ontem também foram atingidos por disparos, segundo as companhias aéreas JetBlue e American Airlines, que comprovaram os danos em inspeção posterior.

- 'Crime odioso' -

O conselho presidencial de transição haitiano condenou hoje os disparos contra os aviões e os ataques cometidos contra a população civil nas últimas 48 horas.

"Esse crime odioso, que ameaça a soberania e segurança do Haiti, busca isolar o nosso país no cenário internacional", lamentou o órgão, que anunciou o envio de policiais e militares para o entorno do aeroporto.

Os ataques aos aviões coincidem com o aumento da atividade dos grupos criminosos, que controlam mais de 80% da capital, bem como as principais rodovias do país.

Bairros de Porto Príncipe voltaram a registrar tiroteios nesta terça-feira. Várias escolas da capital haitiana e o aeroporto estavam fechados. Funcionários disseram à AFP que só voltam ao trabalho no aeroporto no próximo dia 18.