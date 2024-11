Sakamoto: Nikolas passa recibo e mostra 6x1 como derrota do extremismo

Independentemente das diversas identidades e condições, a maior parte da população brasileira é feita de trabalhadores e estamos sob a mesma matriz de problemas. Esse tema ajudou uma parte da esquerda a lembrar que a pauta do trabalho e das condições mínimas de qualidade de vida pega a todos.

Nikolas achou que seria mais uma pautinha na qual ele surfaria. Acabou sendo muito criticado e agora vem a público colocar [seu posicionamento]. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, Nikolas tenta mudar o foco do debate e colocar a culpa no Estado, deixando de lado os benefícios que a proposta traz.

Em determinado momento, Nikolas foge do tema e começa a culpar o tempo perdido em deslocamento, o 'Estado que rouba'. Foi para aquela coisa do 'malvadão do Estado'.

É claro que o trânsito nas cidades precisa melhorar e até o tempo de deslocamento precisa ser considerado no salário de algumas pessoas. Mas, neste caso, Nikolas está fugindo do debate. O que essa proposta está discutindo é bem claro: criar mecanismos e buscar mudanças na relação com o empregador para garantir mais tempo de qualidade e de vida a todos trabalhadores. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

