Hamas enviará no sábado delegação ao Cairo para continuar negociando trégua

O movimento islamista palestino Hamas anunciou, nesta sexta-feira (3), que enviará uma delegação no sábado ao Egito para retomar, com um "espírito positivo", as negociações para uma trégua com Israel na guerra em Gaza.

"A delegação do Hamas viajará ao Cairo amanhã, sábado, para continuar as conversas", indicou o movimento em um comunicado publicado em seu site.

"Destacamos o espírito positivo com o qual os dirigentes do Hamas trataram a proposta de cessar-fogo recebida recentemente e vamos ao Cairo com o mesmo espírito para alcançar um acordo", acrescentou.