Justiça do Nepal ordena limitar permissões de escalada no Everest

O advogado Deepak Bikram Mishra, que apresentou uma petição para reduzir as permissões, disse à AFP que o tribunal respondeu às preocupações públicas sobre as montanhas do Nepal e seu meio ambiente.

Segundo Mishra, a decisão "ordenou um limite no número de escaladores e também impôs medidas para o manejo de resíduos e a preservação do ambiente das montanhas".

O resumo do veredicto especifica que a capacidade das montanhas "deve ser respeitada", e é necessário determinar um número máximo adequado de permissões.

O texto completo da sentença não foi publicado, mas o resumo não menciona nenhum limite específico ao número de permissões emitidas.

Atualmente, o Nepal emite permissões para todos que solicitam e estão dispostos a pagar US$ 11 mil (R$ 55,7 mil) para escalar o Everest, a montanha mais alta do mundo, a 8.848 metros acima do nível do mar.

- Deixar a montanha respirar -

No ano passado, o país emitiu 478 permissões para o Everest, um recorde. Em 2019, um congestionamento massivo de tráfego humano fez com que as equipes esperassem horas no topo a temperaturas abaixo de zero - arriscando esgotar os níveis de oxigênio, podendo levar a doenças e exaustão.