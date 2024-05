Direto do RS: Em Gramado, quem depende de turismo não tem mais cliente

Gramado vive agora dois dilemas: o primeiro é com relação às pessoas que vivem sobretudo na parte mais alta; o segundo é em relação ao turismo. Mais de 80% da economia local vem do turismo.

Com o aeroporto de Porto Alegre fechado, as rodovias que ligam tanto Caxias do Sul tanto Porto Alegre, há um prejuízo segundo o sindicato local que ultrapassa só em maio mais de 100 milhões de reais. Luís Adorno, repórter do UOL em Gramado (RS)

Enchente traz desafios à educação: Como gaúchos farão Enem?, diz Melchionna

A retomada dos serviços de educação está entre os grandes desafios impostos pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. O uso de escolas como abrigos torna a questão ainda mais delicada e a possiblidade de criação de escolas de campanha exige preocupação com o tipo de material usado na montagem, por exemplo, por causa da chegada do inverno, contou a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) ao UOL News desta sexta-feira (17). A deputada defende a criação de uma força tarefa que envolva as esferas federal, estadual e municipal para elaborar um plano de ação capaz de lidar com as complexidades do tema e levanta a questão: "Como os gaúchos farão o Enem?".